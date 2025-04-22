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T.C. BERGAMA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İSMAİL GERGEN ADINA

ESAS NO : 2022/1362 Esas

KARAR NO :2024/1464 Karar

Mahkememizde görülmekte bulunan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

"1-DAVANIN KABULÜ İLE,

2-Dava konusu İzmir ili, Bergama ilçesi, Kadıköy Mah. 1197 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN TÜM HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE BİRLİKTE UMUMA AÇIK SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

3-Dava konusu taşınmazın umuma açık olarak açık arttırma usulü ile satılmasına,

4-Satış bedelinin paydaşlar arasında tapu kaydı ve veraset ilamındaki payları oranında paylaştırılmasına,

Dair, davacılar vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde karar verilmiş olup Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinize ulaşılamadığı, adres tespitinizin yapılamadığı anlaşıldığından gerekçeli kararın ilgili hüküm kısmı TK 28.maddesi uyarınca tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/01/2025

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