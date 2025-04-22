Giriş Tarihi: 23.04.2025 00:00
İ L A N
T.C. ESKİŞEHİR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/694 Esas17/10/2024
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Eskişehir İli, Mihalgazi İlçesi,Merkez mahallesi nüfusuna kayıtlı Hüseyin ve Zeliha'dan olma, 25/03/1937 doğumlu 46825050448 TC nolu MUSTAFA REY'in gaipliğine karar verileceğinden, TMK'nun 33. maddesi gereğince gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kişilerin bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri1. kez İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02107669