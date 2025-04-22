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T.C. GİRESUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2024/423 Esas

DAVALILAR :AY-KOÇ PLASTİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Giresun Ticaret Sicil No:4462 - TSM NO:394 - Vergi No:1060628631)

Davacı KIYMET KIRKOÇ tarafından aleyhinize açılan Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılmaya İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,adreste bulunan binanın yıkılmış, harebe durumda olması nedeniyle davetiye yapılamadığı,Gelir İdaresi Başkanlığı ve Mersis Adresininde, dava dilekçesi ile bildirilen ayni adres olduğu ve davetiye yapılamadığı, E-Tebliğ adresinin mevcut olduğu, fakat aktif olmadığı, Giresun Emniyet Müdürlüğü adres araştırmasında şirketin 2010 yılında faaliyetine son verildiği, binanın kullanılamaz halde olduğu ve terk edilmiş olduğunun bildirilmiş olması nedeniyle,Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliği de dikkate alınarak, duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Mahkememiz dosyasının duruşması 18/09/2025 günü saat: 09:15'e bırakıldığı duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02210603