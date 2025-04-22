T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/89 Esas

Konu : İlan metni

İLAN :

GAİP: AHMET HİLMİ oğlu ABDULLATİF BEŞENEK

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Kendisinden uzun süredir haber alınamayan AHMET HİLMİ oğlu ABDULLATİF BEŞENEK'in gaip olduğu bildirildiğinden kendisinden bugüne kadar hiç haber alınamadığı anlaşıldığından adı geçenlerin ölmüş addolunarak, gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, kendisi ve varsa mirasçılarını bildiren hayat ve mebadı hakkında bilgi ve görgüsü bulunanların varsa altı aylık süre içinde İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/89 E. Sayılı dosyasına müracaatları ilgililere ilanen duyurulur. 17.04.2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02210252