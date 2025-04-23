İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Maliye Hazinesi ile Davalı Kayyum İstanbul Defterdarlığı arasında Mahkememizin 2023/230 Esas 2025/177 Karar ve 25/02/2025 tarihli dosyasında görülen Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil davasında Davanın kabulü ile Mal varlığı kayyımla idare edilen Tonupe ve Yani'nin Medeni Kanunun 588. Maddesi uyarınca GAİPLİĞİNE,

Gaiplerin dair gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde mahkememize veya başka bir yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02211727