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T.C. BURSA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/383 Esas

ASIL ve BİRLEŞEN DAVALARDA

DAVACILAR : 1-TÜRK EĞİTİM VAKFI

: 2- TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MEHMETÇİK VAKFI

DAVALILAR : 1- LUCİLLE ELEANOR CONFORTI

2- DOLLİSE EDA KAATSIZ - 22429564116

3- AYLA CANAN KAATSIZ - 22426564270

Mahkememiz 2020/383 Esas (bozma öncesi 2014/709 Esas) sayılı dosyasının davacısı TÜRK EĞİTİM VAKFI ve Birleşen Bursa 6. Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/489 Esas sayılı, Birleşen Bursa 8. Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/504 Esas sayılı ve Birleşen Bursa 11. Asliye Hukuk Mahkemesi 2020/296 Esas sayılı dosyaların davacısı TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MEHMETÇİK VAKFI tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının dava dilekçesinde özetle; Muris Fatma Feriha Altıoğlu tarafından Bursa 8. Noterliği'nde yapılmış olan 11.05.2001 tarih ve 9958 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki resmi vasiyetname ile 31.10.2003 tarih ve 17335 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki resmi vasiyetnamesi Buras 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2006/2317 Esas sayılı dava dosyası ile açıldığını, bu vasiyetnamede vasiyetçi Bursa Şekerhoca Mh. Altıoğlu Ap 29 pafta 1935 ada 17 parseldeki Apartmandaki 6 nolu dairesini içindeki eşyaları ile birlikte TEV ve Mehmetçik vakfına eşit olarak, Ziraat Bankası Merkez şubesi Bursa Pamukbank Merkez şubesi ve Bursa Yapı Kredi Bankası Setbaşı Şubesindeki hesaplarındaki paraları 1/2 oranında TEV ve Mehmetçik vakfına, Bursa Şekerhoca Mh. Altıoğlu Ap 29 pafta 1935 ada 17 parseldeki apartmandaki 11 nolu dairesini Maltepe Karatepe Mevki 25/3 pafta 2391 ada 125 parseldeki Esin ap 5/15 nolu daireyi içindeki menkul mallarla birlikte Yalova Çiftlikköy Dökme Tepe Mevkü 4 pafta 118 parseldeki apartmanın yıkılması ile kaan arsadaki hissesini Mudanya Zeytinbağı Köyiçi mevki 12 pafta 1142 parselde kayıtlı arsadaki 40/64 hissesinin tamamını Türkiye Eğitim Vakfı'na, Bursa Karacabey Kölkıyı köyü Kaynaklar mevkiinde kain ve tapunun 2 pafta 708 parselinde kayıtlı 15.900 m2 taşınmazını, Gemlik İltibat Köyü S.S.İltibat Yapı Kooperatifindeki hissesini Mehmetçik Vakfına vasiyet ettiğini, Bursa Tereke Mahkemesi'nin 2005/20 Esas sayılı dosyasında murisin mal varlığı tespit edilerek bankadaki mevduatın ödenmesine karar verilerek terekeden el çektiğini, vasiyete konu taşınmazların müvekkilleri adına tapuya tesciline karar verilmesini talep ettikleri anlaşılmıştır.

Yargılama sürecinde davalı Abdullah Erhan KAATSIZ'ın 09/02/2024 tarihinde vefat ettiği anlaşıldığı, davacı vekilinin 29/07/2024 tarihli dilekçesi ile mirasçıları olarak işbu dosyamıza dahili davalı olarak eklendiğiniz, mernis adres kayıtlarınızın olmadığı ve yapılan adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından Dava Dilekçesi, Tensip Tutanağı, İstinaf İlamı, Dahili Davalı Dilekçesi ve Duruşma Gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü:10/09/2025 günü saat: 09:05'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Tensip Tutanağı, İstinaf İlamı, Dahili Davalı Dilekçesi ve Duruşma Günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 21/03/2025

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