T.C. BÜYÜKÇEKMECE 8. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2024/408 Esas

Konu : ilanen tebliğ

İLAN

Davacı , İRAN KOÇAK ile Davalı , FİKRET KOÇAK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı FİKRET KOÇAK adına dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davalı taraf ile müvekkilinin evliliğinden 2 müşterek çocuğu bulunduğu, şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış bulunduğundan tarafların boşanmalarına , davacı lehine maddi ve manevi tazminata, nafakaya hükmedilmesine, Müvekkilinin küçük yaşta evlendirildiği, bugüne kadar çekmediği sıkıntı, yaşamadığı stres ve üzüntü kalmadığı, davalıdan evliliğin ilk gününden beri sürekli dayak yediği, ekonomik, sosyal ve fiziksel şiddette maruz kaldığı, Davalı tarafın huysuz, aksi, sinirli durumlarına rağmen davacının hep alttan almaya çalıştığını, tüm bu çabalarına rağmen davalı tarafın uzlaşmaz hareketleri nedeniyle anlaşmazlıklar giderek arttığını, başından itibaren gerçek anlamda bir aile sıcaklığı ve evlilik birliği oluşturulamadığını, Davalının aşırı alkol aldığını,davacıya karşı hiçbir saygı göstermediğini, kişiliğine ve saygınlığına karşı ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulunduğunu, Bu tür küfür ve hakaretlere toplum içerisinde de sürdürdüğünü, davalının davacıyı ve ailesini benimsemediğini, bunu açıkça ifade ettiğini, Davalının ilk günden beri davacının ailesine karşı bir öfke ve kin içerisinde olduğunu, davalının psikolojik olarak sorunlu bir kişiliğe sahip olduğunu, Ancak bu durumunu bildiği halde sorunlu olduğunu kabul etmediğini ve tedavi istemediğini, davalının kusurlu hareketleri sonucu eşler arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsılması , evlilik birliğinin çekilemez hale gelmesi ve tarafların yeniden bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün olmadığından müşterek hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış bulunduğundan; öncelikle adli yardım talebimizin kabulü ile,Tarafların şiddetli geçimsizlik ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına, Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla, Kusursuz eş olan müvekkilimiz lehine 100.000 TL maddi , 200.000 TL manevi tazminata dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte hükmedilmesine; Dava sonunda yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere öncelikle ve ivedilikle tedbir mahiyetinde olmak üzere 7.500 TL tedbir nafakasının müvekkilimiz lehine hükmedilmesine, Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, davalının açık adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle "HMK'nun 122.md. uyarınca dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK 129 md. deki yasal şartlara haiz cevap dilekçesini ve tanık dahil tüm delillerini mahkememize sunması, hangi vakıayı hangi delil ile ispatlayacağını cevap dilekçesinde bildirmesi aksi takdirde HMK.nun 128. md. uyarınca davacının ileri sürdüğü vakıaların tümünü inkar etmiş sayılacağı" hususunun ihtar olunduğuna dair HMK'nun 122, 126, 129. 140/5 maddelerine göre davalı FİKRET KOÇAK 'ya ilanen tebliğ olunur 18.04.2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02211570