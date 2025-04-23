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T.C. MERSİN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/2365 Esas

DAVALILAR : 1-İBRAHİM İPŞİR

2-İBRAHİM ÇİFTCİKARA

3-SELDA SARAÇ APPİOTTİ

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; Davalı Selda Saraç Appiotti'nin adresinin yurt dışı olması nedeniyle duruşma gününü bildirir davetiye çıkarıldığı, tebligatın iade döndüğü ayrıca Davalılardan İbrahim İpşir ve İbrahim Çiftcikara'ya da tüm adres araştırmalarına rağmen adreslerinin tespit edilemediği anlaşılmakla;

Davacı Mehmet Dayıcık vekili Av. Halil Yıldırım dava dilekçesinde; Müvekkilinin Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, Bozyer Mevki, 6590 Ada 11 Parsel Nolu Taşınmazda hissedar konumunda olduğunu, Müvekkilinin söz konusu taşınmazda iştirak grubunun bozulması için Tapu Müdürlüğüne talepte bulunduğunu, diğer hissedarlar tarafından söz konusu işlemin engellendiğini, Diğer hissedarların davaya konu edilen taşınmazda müvekkilinin hissesini değerinin çok altında almak için zorladıklarını ve mülkiyet hakkını kısıtlayıcı işlemler gerçekleştirdiklerini, hem kullanımı hemde devri engellenen taşınmaz sebebi ile ortaklığın çekilmez hale geldiğinden ortaklığın paylı mülkiyete çevrilmesi suretiyle giderilmesi ve müvekkilinin dahil olduğu iştirak grubunun dağıtılması, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı taraflara yükletilmesine karar verilmesi talepli dava dilekçesinin mahkememizdeki duruşma günü olan 07/07/2025 günü saat: 09:12'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yokluklarında yargılama yapılıp karar verileceği hususu HMK'nun 147/2.maddesine göre dava dilekçesi yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/04/2025

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