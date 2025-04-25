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Giriş Tarihi: 26.04.2025 00:00

Adalet Bakanlığı Manisa Denetimli Serbestlik Müdürülüğünden

Adalet Bakanlığı Manisa Denetimli Serbestlik Müdürülüğünden

Hakkınızda, 5237 sayılı TCK'nun 191/2 ve 3. maddesi gereğince tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilmiş olup, bu tebligatın size tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 (On) gün içerisinde aşağıda açık adresi bulunan müdürlüğümüze resmi kimlik belgeniz ile müracaat etmeniz gerekmektedir. Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen mazeretiniz olmaksızın müracaat etmemeniz halinde hakkınızda ihlal işlemi uygulanacağı ihtaren tebliğ olunur.

S.No

Dosya No

Savcılık No

Adı Soyadı

Tedbir

1

2021/726 DS

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı 2021/15873 Soruşturma No

Abdulcelıl OZBEK
T.C. No 99867708600

Tedavi ve Denetimli Serbestlik

2

2023/301 DS

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı 2021/15883 Soruşturma No

Aziz HAYDARİ
T.C. No 99831709848

Tedavi ve Denetimli Serbestlik

3

2024/426 DS

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı 2023/21745 Soruşturma No

Mohammad Reza PANAHI
T.C. No 99746908282

Tedavi ve Denetimli Serbestlik

4

2024/618 DS

Manisa (Kapatılan) 4.Sulh Ceza Mahkemesinin 2014/62 Esas 2014/305 Karar

Murat TOĞLUK
T.C. No 20147536378

Tedavi ve Denetimli Serbestlik

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Manisa Denetimli Serbestlik Müdürülüğü, Merkezefendi Mah. 3819 Sok. No:80/5 Yunusemre/Manisa Tel: 0236-236-3301 - 0236-250-0144

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Adalet Bakanlığı Manisa Denetimli Serbestlik Müdürülüğünden
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