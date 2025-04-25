Adalet Bakanlığı Manisa Denetimli Serbestlik Müdürülüğünden

Hakkınızda, 5237 sayılı TCK'nun 191/2 ve 3. maddesi gereğince tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilmiş olup, bu tebligatın size tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 (On) gün içerisinde aşağıda açık adresi bulunan müdürlüğümüze resmi kimlik belgeniz ile müracaat etmeniz gerekmektedir. Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen mazeretiniz olmaksızın müracaat etmemeniz halinde hakkınızda ihlal işlemi uygulanacağı ihtaren tebliğ olunur.

S.No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Tedbir 1 2021/726 DS Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı 2021/15873 Soruşturma No Abdulcelıl OZBEK

T.C. No 99867708600 Tedavi ve Denetimli Serbestlik 2 2023/301 DS Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı 2021/15883 Soruşturma No Aziz HAYDARİ

T.C. No 99831709848 Tedavi ve Denetimli Serbestlik 3 2024/426 DS Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı 2023/21745 Soruşturma No Mohammad Reza PANAHI

T.C. No 99746908282 Tedavi ve Denetimli Serbestlik 4 2024/618 DS Manisa (Kapatılan) 4.Sulh Ceza Mahkemesinin 2014/62 Esas 2014/305 Karar Murat TOĞLUK

T.C. No 20147536378 Tedavi ve Denetimli Serbestlik

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Manisa Denetimli Serbestlik Müdürülüğü, Merkezefendi Mah. 3819 Sok. No:80/5 Yunusemre/Manisa Tel: 0236-236-3301 - 0236-250-0144

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