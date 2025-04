T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/178 D. İş

DAVACI: PEDRO MARIA PREGO DO CARMO DE NORONHA

Davacı, PEDRO MARIA PREGO DO CARMO DE NORONHA ile Davalı, TÜLİN ŞAHİN arasında mahkememizde görülmekte olan 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunundan Kaynaklanan Dava Ve İşler (Hak Sahibinin Kendisine Teslim Edilen Çocuğu Süre Sonunda Belirlenen Yere Getirmemesi (5395 S.K. M.41/F,3);) davası nedeniyle;

Mahkememizce vekillikten çekilme dilekçesi ile duruşma gününü bildirir davetiyenin yurtiçi adreslerinize tebligat yapılamadığından, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vekillikten çekilme dilekçesi ekli duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü:24/06/2025 günü saat: 13:35 olup, 07/10/2022 tarihli vekillikten çekilme dilekçesi uyarınca vekiliniz istifa etmiştir. Kendinize yeni bir vekil tayin etmediğiniz veya duruşmalara katılmadığınız takdirde yokluğunuzda işlem yapılacağı hususu duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır. İLAN OLUNUR. 24/04/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02212458