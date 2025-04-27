T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/57 Esas

Davacılar , AYDIN DEMİRCİ, AYNUR PALABIYIK, İSMET DEMİRCİ ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Eşen Köyü, 132 ada 18 parsel sayılı taşınmaz hakkında Tapu İptali ve Tescil davası açılmıştır.Türk Medeni Kanununu 713/4-5 maddeleri gereğince tescile konu taşınmaz üzerinde bir hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize yazılı olarak başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur.

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