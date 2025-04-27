T.C.

MARMARİS

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .77994167-2022/779-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Aşağıda kimliği yazılı sanık Vedat Özbek hakkında mahkememizin 26/03/2024 tarih 2022/779 esas 2024/249 karar sayılı kararı ile 10 ay hapis cezası verildiği ve 1 yıl denetim süresi belirlenerek ertelendiği, sanığın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince,7 gün içerisinde en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ya da Zabıt Katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmek suretiyle, İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edilebileceği aksi takdirde hükmün kesinleşeceği hususu ilan olunur.18/04/2025

SANIK: VEDAT ÖZBEK, Ahmet ve Yıldız oğlu, 18/01/1977 YATAĞAN doğumlu,

DENİZLİ, TAVAS, Hırka mah/köy nüfusunda kayıtlı.

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