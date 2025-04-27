T.C. ZONGULDAK KADASTRO MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2023/19 Esas sayılı dosyasında davacılar Ayla Öztürk, Çetin Kızılkan, Hanife Sağlam, Tahsin Berber, Teoman Kızılkan ile davalı Maliye Hazinesi arasında görülmekte olan dava konusu Zonguldak İli Kozlu İlçesi, Kılıç Mahallesi, 86 ada, 9 parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak açılan kadastro tespitine itiraz davası nedeniyle; tüm aramalara rağmen kendisine tebligat yapılamayan dava konusu taşınmazın kadastro tutanağında ismi geçen Şerif oğlu Ahmet KIZILKAN'a dava dilekçesi, tensip tutanağı ile duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup; adı geçen kişiye, dava dilekçesi ve tensip tutanağı ile 12/06/2025 günü saat 10:20'da Mahkememiz duruşma salonunda yapılacak olan duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamaya kendisinin yokluğunda devam olunacağı ve karar verileceği hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31 maddesi uyarınca ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonrasında tebliğ edilmiş sayılmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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