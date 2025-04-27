T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/3 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2025/3 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DEĞİRMENDERE/YALI Mahalle/Köy, 1648 Ada, 83 Parsel, ZEMİN-/1 Nolu Bağımsız Bölümde Kayıtlı Mesken Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Değirmendere Yalı Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 100 m2
Arsa Payı : 1/3
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taşınmazın imar durumu; Ayrık nizam, 3 katlı TAKS=0,40 ve KAKS=1,20 olmak üzere Konut Alanında kalmakta olup yola terki bulunmaktadır.
Kıymeti : 1.750.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 10:03
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DEĞİRMENDERE/YALI Mahalle/Köy, 1648 Ada, 83 Parsel, -/2-/3 Nolu Bağımsız Bölümde Kayıtlı Mesken Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Değirmendere Yalı Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 100 m2
Arsa Payı : 1/3
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı1/1000 ölçekli uygulama imar planında taşınmazın imar durumu; Ayrık nizam, 3 katlı TAKS=0,40 ve KAKS=1,20 olmak üzere Konut Alanında kalmakta olup yola terki bulunmaktadır.
Kıymeti : 2.250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 11:03
Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 11:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 11:03
Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 11:03
22/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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