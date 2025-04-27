T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 10:03

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 11:03

Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 11:03

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 11:03

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DEĞİRMENDERE/YALI Mahalle/Köy, 1648 Ada, 83 Parsel, ZEMİN-/1 Nolu Bağımsız Bölümde Kayıtlı Mesken Vasfında TaşınmazAdresi : Gölcük İlçesi Değirmendere Yalı Mahallesi Gölcük / KOCAELİYüzölçümü : 100 m2Arsa Payı : 1/3İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taşınmazın imar durumu; Ayrık nizam, 3 katlı TAKS=0,40 ve KAKS=1,20 olmak üzere Konut Alanında kalmakta olup yola terki bulunmaktadır.Kıymeti : 1.750.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİÖzellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DEĞİRMENDERE/YALI Mahalle/Köy, 1648 Ada, 83 Parsel, -/2-/3 Nolu Bağımsız Bölümde Kayıtlı Mesken Vasfında TaşınmazAdresi : Gölcük İlçesi Değirmendere Yalı Mahallesi Gölcük / KOCAELİYüzölçümü : 100 m2Arsa Payı : 1/3İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı1/1000 ölçekli uygulama imar planında taşınmazın imar durumu; Ayrık nizam, 3 katlı TAKS=0,40 ve KAKS=1,20 olmak üzere Konut Alanında kalmakta olup yola terki bulunmaktadır.Kıymeti : 2.250.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

22/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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