T.C. BAKIRKÖY 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Halit ve Ayşe oğlu, 01.12.1984 Gaziantep doğumlu, Gaziantep, Merkez, İbrahimli nüfusunda kayıtlı Serdar BATMAZ hakkında, Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesinin 16.05.2024 tarih, 2022/622 Esas, 2024/252 karar sayılı kararı ile Hakaret suçundan, 125/1. maddesi uyarınca 2 AY 22 GÜN Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiştir.

Katılan Sedef KABAŞ vekili tarafından verilen karara karşı istinaf talebinde bulunulmuştur.

İş bu İlan metninin7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra, sanığa kararın ve istinaf dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılması ile iki haftalık süre içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 28/04/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02214060