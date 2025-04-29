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T.C.

KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2025/107 Esas

DAVALI : SAYLICA COMPANY

Davacı Hazal Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş tarafından aleyhinizinde açılan Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresin meçhul kabul edilerek davalıya 7201 sayılı TK'nın 28. Maddesi uyarınca; dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sayılı HMK.'nın 129/1 b ve 130. Maddeleri gereği "adresini" bildirmek üzere ilanın yapıldığı tarihten itibaren 1 haftalık kesin süre verilmesine, eksikliğin bu süre zarfında giderilmemesi halinde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılacağı, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi davalı SAYLICA COMPANY 'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02211613