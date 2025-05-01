KAMUOYUNA DUYURU

Kurum Unvanı Ankara Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü Adresi İvedik O.S.B Mah. 1469. Cad. No 152 06378 Yenimahalle/Ankara Telefon Numarası 444 61 00 Elektironik Posta Adresi ankarailmd@sanayi.gov.tr

Yukarıda fotoğrafı görülen, üzerinde marka/model bilgileri bulunmayan, genel amaçlı sabit aydınlatma armatürü (Led avize) ürününün, 2014/35/AB ve 2014/30/AB Yönetmeklerinin güvenlik amaçlarının temel gereklerini karşılamaması ve yangın çıkarma riski teşkil etmesi nedeniyle güvensiz olduğu tespit edilmiş ve 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 16 ncı ve 17 nci Maddeleri gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 05/03/2025 tarih ve 6666741 sayılı yazısı ile ürün hakkında; piyasaya arzın ivedilikle durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, piyasadan çekilmesi ve geri çağrılması kararları verilmiştir.Elinde yukarıda bilgileri yazılı ürünü bulunduran kişi veya kurumların, acilen kullanılmasını bırakması önemle rica olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02215693