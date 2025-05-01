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T.C. EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/1662 Esas

DURUŞMA GÜNÜ : 16/12/2025

DURUŞMA SAATİ : 10:05

DURUŞMA YERİ : EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı, YAVUZ SELİM KİHTİR ile Davalılar , AHMET BÜLENT KABADAYI, ALİ AKKAYA, ALİ SAYVER, ALP ATAYALP, AYGÜN YEŞİLYURT, AYHAN ÇETİN, AYHAN ÖZER, AYHAN ALPER SERTDEMİR, AYŞEGÜL ÇANKIROĞLU, AYTEN AYDIN, CEM ATAYALP, CEMİLE GONCA KAZANCI, DERİN ÜLGER ÇETİN, ECE AYDIN, EMİNE NÜKET SERTDEMİR, ERDOĞAN AKÇAKAYA, ERDOĞAN KIYICIĞI, ESAT MİLLİ, FERHAN KESTANE, GÖKHAN AKŞEMSETTİNOĞLU, GÜLGÜN AKBULUT, HAMDUNE ÇANKIROĞLU, HANDE ÇETİN, HATİCE SÜRER, HAYRİYE DENİZ MİLLİ, HİKMET ŞEKER, İBRAHİM UĞUR ÇANKIROĞLU, İNCİ CANBAZ, KORHAN AKŞEMSETTİNOĞLU, MEHMET GÜLER, MEHMET İLHAN ÖZER, MÜNİFE ÇANKIROĞLU, NECLA GÜLİZ MİLLİ, NİMET AYDIN, NURGÜL KESKİN, PERUZAT ERŞEN, RABİA ÇELİK, RAMAZAN CEMİL ÖZER, REYHAN TUTGUN, RUŞEN SAATÇILAR, SAFİYE İNCİR, SELEN GERÇİN, SEMA KILIÇ, SEMA FERİHA AYDIN, SERVET AKŞEMSETTİNOĞLU, YAŞAR GÜNEŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Tarafların müşterek maliki bulunduğu Balıkesir İli Edremit İlçesi Kızılkeçili Mahallesi 444 ada 65 parselde kayıtlı taşınmazlardaki ortaklığın taşınmazın satışı suretiyle giderilmesi, yargılama giderleri ve vekalet ücretini karşı tarafndan tahsili talepli dava açılmış olup tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamadığı anlaşıldığından hakkında gazete ilanı karar verilmiş olan,

Davalı; Ali ve Dürye kızı, 1933 doğumlu Hatice Sürer'in;

Davalı; Kayhan ve Keiko kızı, 1983 doğumlu Hande Çetin'in;

''HMK 317 Maddesi gereği, dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren iki hafta kesin süre içinde davaya cevap verebileceği, cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaları inkar etmiş sayılacağı, HMK 318 ve 129/2 md. Gereğince tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde tüm delillerini ibraz etmesi, aksi halde delil bildirmekten vazgeçmiş sayılacağı, HMK 139 maddesi uyarınca belirtilen tarihte mazeret bildirmeksizin gelmeyen tarafın yokluğunda duruşma yapılacağı, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve karşı tarafın muvafakatı olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve duruşmaya geçerli mazeret bildirmeksizin bizzat hazır bulunmadığı ve bir vekil (Avukat) ile de temsil edilmediği takdirde yargılamaya gıyabında devam olunacağı ve karar verileceği'' İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02215642