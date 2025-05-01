Örnek No:55*

T.C.

ERZURUM

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/15 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucu satışına karar verilen ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, imar durumlarına, tapu kayıtlarına ve artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri ve Adresi : Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mah. 1894 Ada 3 Parsel Sayılı Arsa Vasfında Taşınmaz Aziziye / ERZURUM

Yüzölçümü : 4.231,93 m2

İmar Durumu : Ön Bahçe Mesafesi: 5, Yan ve Arka Bahçe Mesefesi: 3, KAKS% A alanı: E=1.60, B alanı: E=1.20, İskan sahasındadır, Ticaret Sahasındadır.

Kıymeti : 22.852.422,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kayındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2025 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 10:13

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri ve Adresi : Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Gezköy Mah. 1834 Ada, 5 Parsel Sayılı Arsa Vasfında Taşınmaz Aziziye / ERZURUM

Yüzölçümü : 6.351,49 m2

İmar Durumu : Ön Bahçe Mesafesi: 5, Yan ve Arka Bahçe Mesefesi: 3, KAKS% A alanı: E=1.60, B alanı: E=1.20, Bina Yüksekliği: A alanı: 12.50 m, B alanı : 9.50 m İskan sahasındadır, Ticaret Sahasındadır.

Kıymeti : 34.298.046,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2025 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 11:15

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri ve Adresi : Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Gezköy Mah. 1835 Ada, 3 Parsel Sayılı Arsa Vasfında Taşınmaz Aziziye / ERZURUM

Yüzölçümü : 1.939,97 m2

İmar Durumu : Ön Bahçe Mesafesi: 5, Yan ve Arka Bahçe Mesefesi: 3, KAKS% E=1.20, Bina Yüksekliği: 9.50 m İskan sahasındadır.

Kıymeti : 9.117.859,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2025 - 12:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 12:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 12:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 12:20

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri ve Adresi : Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Gezköy Mah. 1836 Ada, 1 Parsel Sayılı Arsa Vasfında Taşınmaz Aziziye / ERZURUM

Yüzölçümü : 6.901,85 m2

İmar Durumu : Ön Bahçe Mesafesi: 5, Yan ve Arka Bahçe Mesefesi: 3, KAKS% A alanı: E=1.60, B alanı: E=1.20, Bina Yüksekliği: A alanı: 12.50 m, B alanı : 9.50 m İskan sahasındadır, Ticaret Sahasındadır.

Kıymeti : 32.438.695,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2025 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 13:34

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri ve Adresi : Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Yarımca Mah. 6376 Ada, 2 Parsel Sayılı Arsa Vasfında Taşınmaz Aziziye / ERZURUM

Yüzölçümü : 6.859,24 m2

İmar Durumu : Ön Bahçe Mesafesi: 5, Yan ve Arka Bahçe Mesefesi: 3, TAKS% :0.30, KAKS% 0.60, Kat Adedi: 2, Konut Alanı

Kıymeti : 32.238.428,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2025 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 14:40

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri ve Adresi : Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Yarımca Mah. 6377 Ada, 1 Parsel Sayılı Arsa Vasfında Taşınmaz Aziziye / ERZURUM

Yüzölçümü : 4.801,09 m2

İmar Durumu : Ön Bahçe Mesafesi: 5, Yan ve Arka Bahçe Mesefesi: 3, TAKS% :0.30, KAKS% 0.60, Kat Adedi: 2, Konut Alanı

Kıymeti : 22.565.123,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 10:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 10:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 10:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 10:17

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri ve Adresi : Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Yarımca Mah. 6378 Ada, 1 Parsel Sayılı Arsa Vasfında Taşınmaz Aziziye / ERZURUM

Yüzölçümü : 5.869,43 m2

İmar Durumu : Ön Bahçe Mesafesi: 5, Yan ve Arka Bahçe Mesefesi: 3, TAKS% :0.30, KAKS% 0.60, Kat Adedi: 2, Konut Alanı

Kıymeti : 27.586.321,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 11:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 11:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 11:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 11:47

27/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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