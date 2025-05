T.C. VAN 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Dosya No : 2022/15 Esas

Karar No: 2022/372

HÜKÜM ÖZETİ : Mahkememiz yukarıda esas ve karar numarası yazılı ilamı ile Sanıklar Gökhan KILIÇ ve Burhan TAŞDEMİR hakkında üzerine atılı "Basit Yaralama, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahla Tehdit" suçlarını işlediklerinden bahisle cezalandırılmaları için kamu davası açılmış isede; sanıkların atılı suçları işlediklerine ilişkin vicdani kanı oluşturmaya yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin, kati, kendi içinde çelişmeyen inandırıcı ve somut bir delil elde edilemediğinden yüklenen suçların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı tüm dosya kapsamından anlaşıldığından, CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca sanıkların atılı suçlardan ayrı ayrı BERAATLERİNE, karar verilmiştir.

İSTİNAF TALEBİ ÖZETİ : "Sanıklar hakkında üzerlerine atılı suçtan cezalandırılmalarına karar verilmesi gerekirken mütalaaya aykırı olarak; Sanıkların suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilmemesi gerektiği hususları göz önüne alındığında ve de tüm dosyadaki delillerle birlikte değerlendirildiğinde sanıkların üzerlerine atılı suçları işledikleri sabit olmakla ayrı ayrı cezalandırılmalarına yerine beraatlerine şeklinde hüküm tesis edilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil etmiş, mezkur karar izah edilen nedenlerle usul ve esas yönünden Kanun'a aykırı bulunduğundan kararın istinâfen kaldırılması" talep edilmiştir.

Mağdur Afgan uyruklu Nejıbullah ve Bedrı oğlu, 2003 KONAR doğumlu, SACID NEJIBE,

Mağdur Afgan uyruklu Omerkhan ve Nejıbe oğlu, 2000 konar doğumlu, ZAHIR ALI tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olup, hüküm özeti ve İstinaf talebi özetinin ilgililere

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ve istinaf talebinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.04.2025

