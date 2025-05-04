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T.C. BANAZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/223 Esas

Davalı : ZEYNEP GÖÇMEN BOZKAYA

Davacı : ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Davacı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; dava konusu Uşak ili Banaz ilçesi Dümenler Köyü 143 ada 557 parsel sayılı taşınmazın 21,67 m2lik kısmı ve 143 ada 558 parsel sayılı taşınmazın 442,31 m2likkısmının kamulaştırılmasına karar verildiği, tapu malikleri ile anlaşma sağlanamadığı, satın alma usulüyle kamulaştırma imkanı bulunmayan taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescilini talep etme zorunluluğu doğduğu, davanın kabulü ile dava konusu davalı adına kayıtlı bulunan kısmın tapu kaydının iptali ile takyidatlardan ari olarak Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesini ve tescil kararının Tapu Müdürlüğüne bildirilmesini talep ve dava etmiştir. Dava konusu taşınmazın tapu maliki olan Kazım Yıldırım'ın vefat ettiği, mirasçı Iraz Göçmen'in de vefat ettiğinin anlaşılması nedeniyle, Ankara 20. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/1452 E.-2024/1077 K.Sayılı veraset ilamı uyarınca dosyaya dahili davalı olarak dahil edildiğiniz anlaşılmıştır.

Mahkememizce yapılan araştırma sonucunda mernis adresinize ulaşılamadığı, kolluk tarafından yapılan adres araştırmasından ve bilinen son adresiniz olan Hollanda ülkesindeki başkonsolosluklardan yapılan araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve dahili davalı dilekçesinin yurtdışında da yayın yapan bir gazeteden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dosyayı bizzat takip etmeniz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Dahili Davalı dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.25/04/2025

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