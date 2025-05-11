İLAN

AKSARAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1741 Esas KARAR NO : 2025/184

Mahkememize açılan Vasiyetnamenin Açılması(Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalılar Murat ÇELEBİ, İsmail ÇELEBİ ve Diyar ÇELEBİ'nin yurt dışında ikamet etmeleri nedeniyle yurt dışına çıkartılan tebligatların tebliğ yapılamaması ve yeni adreslerinin de tespit edilememesi nedeniyle mahkememiz gerekçeli karar ile bir kısım mirasçılar Vekilinin gerekçeli kararı istinaf ettiğine ilişkin istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalılar Murat ÇELEBİ, İsmail ÇELEBİ ve Diyar ÇELEBİ'nin yurt dışında ikamet etmeleri nedeniyle hüküm kısmı ve bir kısım mirasçılar Vekilinin gerekçeli kararı istinaf ettiğine ilişkin istinaf dilekçesi aşağıdaki şekilde ilan edilmiştir.

HÜKÜM :

Talebin KABULÜNE;

1-TMK'nın 596. maddesi uyarınca Aksaray ili, Aksaray Merkez, Yanyurt mahallesi/köyü, Cilt no:163, Hane no:34'de nüfusa kayıtlı, İsmail ve Sultan'dan olma 05/06/1931 doğumlu 67963206672 T.C. kimlik numaralı MUSA ÇELEBİ'nin 18/12/2023 tarihinde vefatı sonucu Aksaray 5. Noterliğinin 15/09/2010 tarih ve 4776 yevmiye numaralı VASİYETNAMENİN AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

2-Dosyanın Yazı İşleri Müdürlüğüne tevdii ile TMK 597. maddesi uyarınca mirasta hak sahibi olanların her birine terekeye ait olmak üzere vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneğinin tebliğine, nerede olduğu bilinmeyenlere vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının ilan yoluyla tebliğine, tüzüğün 36. Maddesi uyarınca açılan vasiyetnamenin mahkeme kasasında saklanmasına, gerekirse TMK 598 maddesi gereğince ilgililere mirasçılık belgesi verilmesine, tüm bu hususlarda Yazı İşleri Müdürünün görevlendirilmesine,

Dair, mirasçılar vekilinin yüzüne karşı verilen kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Konya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği, verilen karara bir kısım mirasçılar Vekilinin istinaf ettiği hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.06/05/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02220234