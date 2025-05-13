T.C.

ADANA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

Kıymet Takdir Raporunun İLANEN TEBLİĞİ Hakkında

İLAN

Dosya No: 2024/88 Ort. Gid. Satış

Memurluğumuzca satış işlemleri yürütülen; Aşağıda yazılı 4 adet, tarla vasfında ki taşınmazların her birinde 1/9 hisseye sahip Mahmut ve Medine kızı, 12/11/1976 doğumlu, 16864231528 T.C kimlik nolu Ayşe YILDIZ'ın yurt dışı mernis adresine yapılan tebligatın iade döndüğü, yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar adresi bulunamadığından, Memurluğumuzca bilirkişi heyeti marifeti ile yapılan Kıymet Takdir Raporu tebliğatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, 06/02/2025 tarihinde taşınmazların mahallinde yapılan keşif sonucunda bilirkişilerce değerlendirilmesinde; Adana İl, Sarıçam İlçe, Hocallı Mah, 16709 Ada, 113 Parsel, 9.556,99 m2 alana sahip taşınmazın tamamının 1.433.548,50 TL, Adana İl, Sarıçam İlçe, Hocallı Mah, 16709 Ada, 133 Parsel, 25.400,50 m2 alana sahip taşınmazın tamamının 3.810.075,00 TL, Adana İl, Sarıçam İlçe, Hocallı Mah,16709Ada, 229 Parsel, 5.302,60 m2 alana sahip taşınmazın tamamının 1.347.592,50 TL, Adana İl, Sarıçam İlçe, Hocallı Mah, 16709 Ada, 388 Parsel, 1.515,93 m2 alana sahip taşınmazın tamamının 1.843.766,00 TL değerinde olduğu, işbu ilanın yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Kıymet Takdirine Adana Sulh Hukuk Mahkemeleri'nde itiraz edilebileceği, itiraz edilmediği takdirde kesinleşerek yukarıda yazılı fiyatlar üzerinden satış işlemlerine devam olunacağı ilanen tebliğ olunur. 05/05/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02222789