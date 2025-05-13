İ L A N

T.C. BİGA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/108 Esas

DAVACILAR :

1- HALİL AVCI

2- İSA DAVUÇA

3- OSMAN AVCI

4- VEHBİ DAVUÇA

5- EMİNE AVCI

6- MUSTAFA AVCI

7- SALİHA KOÇ

DAVALILAR :

1- BİGA MAL MÜDÜRLÜĞÜ

2- ABDULLAH, MEHMET OĞLU

3- MEHMET, MAHMUT OĞLU

4- NACİYE, KIZI

Yukarıda isimleri yazılı taraflar arasında mahkememizde görülmekte olan Türk Medeni Kanunu 713. Maddesi gereği taşınmazın tescili davasında verilen ara karar uyarınca ;

Yukarıda ismi yazılı davacılar mahkememize sunduğu 15.04.2022 tarihli dava dilekçesi ile; Dava konusu Çanakkale ili Biga ilçesi İstiklal Mahallesi Köşklübağ Mevkii 315 ada 14 parsel de kayıtlı olan 4.558,00 metrekare tarla niteliğindeki taşınmazda hisse sahibi olduklarını, taşınmazın "Mehmet: Mahmut Oğlu", "Abdullah: Mehmet Oğlu", "Naciye: Kızı" adına tescil edilmiş olan tapu kayıtlarının 2430 m2'lik kısmına isabet eden hisselerinin iptali ve miras hisseleri oranında muris Mustafa Davuça'nın mirasçıları olan davacılar adına tapuya tescilini talep etmiştir. Davaya konu taşınmazın tapuya tescili hususunda karar verileceğinden, dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin (özel ve tüzel kişilerin ) TMK nun 713/4. Maddesi gereğince bu ilanın neşrinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurmaları hususu ilgililerine ilanen tebliğ olunur. 02.05.2025

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