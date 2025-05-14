T.C. ANKARA 67. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2024/358 Esas

KARAR NO : 2024/842

SANIK : ÖZGÜR KARACAN, Muzaffer ve Gülperi oğlu, 02/09/1980 ANKARA doğumlu, ANKARA, POLATLI, Türktaciri mah/köy nüfusunda kayıtlı. İlker Mah794 Sk. Vadi Apt 12/2 Çankaya Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No:19003021028

SUÇ : Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma

SUÇ TARİHİ : 02/04/2023

SUÇ YERİ : ANKARA

KARAR TARİHİ : 24/12/2024

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/12/2024 tarihli ilamı ile 89/1 maddesi gereğince hakkında yargılama yapılan Muzaffer ve Gülperi oğlu, 02/09/1980 doğumlu ÖZGÜR KARACAN hakkında;

"Sanık hakkında mağdura yönelik olarak taksirle bir kişinini yaralanmasına neden olma suçunu işlediğinden bahisle TCK'nun 89/1. maddesi gereğince cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; mağdurun 24/12/2024 tarihli duruşmada şikayetinden vazgeçtiği, müsnet suçun şikayete tabi olduğu anlaşılmakla TCK'nun 73/4 veCMK'nun223/8. maddeleri gereğince sanık hakkında açılan kamu davasının DÜŞÜRÜLMESİNE" ilişkin yokluğunda verilen kararın bildirmiş olduğu adresine usulüne uygun olarak tebliğ edilemediği, sanığın mernis adresinin de bulunmadığı anlaşıldığından, kararın sanığa 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye genelinde bulunan gazetelerin birinde ve genel internet haber sitesinde ilan edilerek yayın tarihinden itibaren 2 hafta sonra kararın sanık ÖZGÜR KARACAN'a tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ (ilan) tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Zabıt Katibine yapılacak beyan veya mahkemeye verilecek dilekçeyle İstinaf yoluna başvurabileceği (Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi nezdinde) süresinde başvurulmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği hususu İLANEN tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02222792