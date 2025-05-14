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T.C.

BODRUM 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1038

DAVALI : HÜSEYİN ÖZÇİÇEK -27317473914 T.C.

Pelitli Mahallesi Lale Sokak No:07 Çiçek Apartmanı K9 D33Merkez/ TRABZON

Davacı NADİNE ÖZÇİÇEK tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Davacı tarafça; davalı ile uzun zamandır iletişim kuramadığı, kendisinin nerede olduğunu bilmediği, evlilik birliğinin bir amacının kalmadığı beyan edilmekle boşanma talebinde bulunmuştur.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat muhtara yapılmış ise de, baba Mehmet Özçiçek tarafından, davalının kaçak olup yurtdışında olduğunu, nerede ve hangi ülkede olduğunu bilmediği hususu bildirilmiş olup, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 17/07/2025 günü saat: 10:05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K. 147.maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere yayınlandığı günden başlayarak 7.günün sonunda tebliğin yapılmış sayılacağına karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

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