T.C. SAMSUN 2. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/718

Esas 06.05.2025

Konu : İlan metni

İLAN METNİ

Davacı , HAMİDE USLUER tarafından Davalı , MURAT USLUER'e karşı açılan boşanma davasında özetle ; Davalı ile müşterek iki çocuklarının olduğunu, davalının evlilik birliğinin kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirmediğini, başka bir kadınla ilişkisi olduğunu, aldattığını, boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin kendisine verilmesini, müşterek çocuklar için aylık 8000 TL iştirak nafakasına, kendisi için aylık 25.000 TL yoksulluk nafakasına, 150.000 TL maddi, 150.000 TL manevi tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının tebligata yarar adresi tüm aramalara rağmen tespit edilememiş, mahkememizce tebligata esas olmak üzere ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Niğde ili Bor ilçesi Postallı mah/köy nüfusuna kayıtlı 20/05/1977 doğumlu davalı Murat USLUER'e dava dilekçesinin İLAN tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur. 06/05/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02222748