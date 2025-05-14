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T.C. UZUNKÖPRÜ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/329 Esas

Mahkememizde görülmekte olan mirasçılık belgesi istemli davada Edirne ili, Uzunköprü İlçesi, Muradiye Mah. cilt no:7 hane no:127de kayıtlı 18178898404 TC kimlik numaralı Mehmet DİKEN'in altsoy bırakmadan bekar olarak 13/12/2022 yılında vefat ettiği, kardeşleri Mediha Diken, Mithat Diken ve Nadide Diken'in de bekar ve çocuksuz vefat ettikleri, murisin ana babasının nüfus kayıtlarında 3.derece dahil mirasçılarına ulaşılamadığı ve murisin mirası hazineye intikal edeceğinden muris Mehmet DİKEN'in mirasçıları tespiti edilemediğinden, anne ve baba tarafından üst soylarını tanıyanlar ve mirasçı olduğunu iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren mahkememizin 2024/329 E. sayılı dosyasına kimlik bilgileri ile müracaat etmeleri gerektiği, Müracaat olmadığında Türk Medeni Kanunu'nun 501. maddesi uyarınca mirasın devlete geçeceği ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02223256