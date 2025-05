ERBAA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağatım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü vekili Av.Ömer Faruk SUBAŞI tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet haklarının tapuda İdare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1. Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 09/11/2017 tarih, 19-617 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazların bir kısmının mülkiyet bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,

2. Kamu Yararı Kararının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 24/08/2006 tarihli ve 874/51 kararı ve TEDAŞ Genel Müdürlük Makamı 25/10/2019 tarihli ve E89161 sayılı OLUR'u ile onaylandığı,

3. Kamulaştırma Bedelinin hak sahibi adına T.C. ZİRAAT Bankası ERBAA Şubesine yatırılacağı,

4. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkeme-ye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5. Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

6. Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

7. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan İdare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 07/05/2025

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

DOSYA NO KÖYÜ ADA PARSEL MALİK

1-2025-134 İVERÖNÜ147 25 SADİ DİZDAR,

2-2025-136 İVERÖNÜ140 49 BAYRAM TAŞAR

3-2025-138 İVERÖNÜ140 24 KEMAL BARUT vs diğ.

4-2025-140 İVERÖNÜ140 11 RECEP AYDIN

5-2025-142 İVERÖNÜ125 3 HACI AHLATÇI ve diğ.

6-2025-144 İVERÖNÜ 125 24 AHMET PİŞKİN

7-2025-146 İVERÖNÜ 128 7 OSMAN BALCI ve diğ.

8-2025-148 İVERÖNÜ 124 19 MEHMET BESLER ve diğ

9-2025-150 İVERÖNÜ 125 5 AHMET AHLATÇI ve diğ.

10-2025-152 İVERÖNÜ 125 7 HÜSEYİN AHLATÇI

11-2025-154 İVERÖNÜ 125 14 ALİ GÜLEÇ

12-2025-156 ENDİKPINAR 165 50 ZEYNEP YILMAZ vs diğ.

13-2025-158 ENDİKPINAR 165 46 KAYA DEMİR

14-2025-160 ENDİKPINAR 165 43 SALİM ÇATAN ve diğ.

15-2025-162 ENDİKPINAR 163 14 MUSTAFA ÇETİNER

16-2025-164 ENDİKPINAR 163 4 DAVUT YAŞAR ve diğ.

17-2025-166 ENDİKPINAR 163 5 FARUK BABACAN

18-2025-168 ENDİKPINAR 162 30 SEYBE SEÇMEZ

19-2025-170 ENDİKPINAR 160 24 AHMET ÇETİNER

20-2025-172 ENDİKPINAR 160 17 NACİYE ÇETİNER

21-2025-174 ENDİKPINAR 159 30 HURŞİT ÖZEL

22-2025-176 ENDİKPINAR 159 28 RECEP ASLAN

23-2025-178 ENDİKPINAR 159 26 MUSA ARSLAN

24-2025-180 ENDİKPINAR 117 2 HARUN ÇETİNER

25-2025-182 ENDİKPINAR 117 8-9-12 MEVLÜDE ÖZDEMİR ve diğ.

26-2025-184 ENDİKPINAR 117 16 ALİ ÇETİNER

27-2025-186 ENDİKPINAR 115 22 EMİNE DEMİRCİ ve diğ.

28-2025-188 ENDİKPINAR 115 17 CEMAL TEMİZ ve diğ.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02224547