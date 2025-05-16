T.C.

ANKARA BATI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO :2022/387 Esas

Davacı Ankara Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü vekilinin mahkememize açmış olduğu gaiplik davasında Ankara İli Etimesgut İlçesi Kazım Karabekir Mahallesinde bulunana 8761 ada 6 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından Mehmet Fahrettin Ünal, Ayşe Vuslat Çevikcan. Mustafa Reşat Taşer. Ahmet Ekrem Özet. İhsan Erbaskın. Ahmet Niyazi Tuncakan, Afiyet Nezihe Polatkan, Naile Turugay, İbrahim Necat Taşer. Müberra Akyüz ve Ali Rıza Özkul'un tüm araştırmalara rağmen hiçbir şekilde irtibat kurulmadığını, bu nedenlerle gaipliğine karar verilmesini talep etmiş olmakla; Bilgisi bulunan kişilerin TMK 'nun 33. Maddesi gereğince ilk ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde mahkememize bilgi vermesi, aksi halde Mehmet Fahrettin Ünal, Ayşe Vuslat Çevikcan. Mustafa Reşat Taşer. Ahmet Ekrem Özet. İhsan Erbaskın. Ahmet Niyazi Tuncakan, Afiyet Nezihe Polatkan, Naile Turugay, İbrahim Necat Taşer. Müberra Akyüz ve Ali Rıza Özkul'un gaipliğine karar verileceği husus ilanen tebliğ olunur.