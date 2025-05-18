Giriş Tarihi: 19.05.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 00:07
T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/101 Esas
Konu : Gaiplik İlanı
Maliye Hazinesi'nin açtığı mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle; Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Hisarardı Mahallesi 494 ada 2 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından Hüseyin kızı Fatma Eskiciömeroğlu isimli şahsın gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, bu kişiler hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02223794