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Giriş Tarihi: 19.05.2025 00:00

Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 00:07

T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


Sayı : 2025/101 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

Maliye Hazinesi'nin açtığı mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle; Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Hisarardı Mahallesi 494 ada 2 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından Hüseyin kızı Fatma Eskiciömeroğlu isimli şahsın gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, bu kişiler hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02223794

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T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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