T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2024/517

Karar No: 2025/207

Mahkememizin 20/03/2025 tarih, 2024/517 Esas, 2025/207 Karar sayılı kararı ile müşteki Saeed ve Altaf oğlu, 1961 İsviçre doğumlu FARRUKH SAEED 'nin Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçuna ilişkin davada sanık hakkında mahkumiyetine karar verildiği, kararın sanık tarafından istinaf edildiği anlaşıldığından, kararın ve istinaf dilekçesinin müştekiye tebliğ edilmesi gerektiği, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, adresi de meçhul olduğundan, karar tebliğ edilememiş olmakla kararın Basın İlan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 Gazeteden ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki hafta içerisinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 20/05/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02228467