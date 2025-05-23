T.C. BİGA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/244 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : DAVA KONUSU ÇANAKKALE İLİ BİGA İLÇESİ ARABAALAN MAHALLESİ 126 ADA 16 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 126

PARSEL NO : 8 ve 12

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :12.553,37 M2 ve 1.408,38 M2

MALİKİN ADI VE SOYADI : İSA ÖZCAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/244 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20.05.2025

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