Giriş Tarihi: 24.05.2025 00:00
T.C. BİGA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/244 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : DAVA KONUSU ÇANAKKALE İLİ BİGA İLÇESİ ARABAALAN MAHALLESİ 126 ADA 16 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 126
PARSEL NO : 8 ve 12
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :12.553,37 M2 ve 1.408,38 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : İSA ÖZCAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/244 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20.05.2025
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02229552