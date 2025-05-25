T.C. ESKİPAZAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/686 Esas

DAVALI : HÜSEYİN ÇUKURGÖYNÜK (T.C:6*******4)

Davacı Yadigar Çukurgöynük tarafından açılan ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talepli Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahallinde yapılan keşif sonucunda alınan 18/04/2025 tarihli fen bilirkişi raporunda Karabük İli Eskipazar İlçesi Yürecik köyü 108 ada 10 parsel üzerindeki Tek Katlı Ahşap Ev'in oturum alanı: 84,05 m2 dir. Karabük İli Eskipazar İlçesi Yürecik köyü 108 ada 10 parsel numaralı taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddelerine göre paydaşların payları oranında aynen taksimi mümkün olmadığından ortaklığın giderilmesi Satış yoluyla mümkün olduğunu tespit ettiğini, Ziraat mühendisleri ve inşaat bilirkişisi tarafından sunulan 22/04/2025 tarihli bilirkişi raporunda, Dava konusu Karabük İli, Eskipazar İlçesi Yürecik köyü 108 ada 10 parsel sayılı taşınmazın bedelinin 43.830,40 TL hesaplandığı belirtilmiştir.

Mahkememizce Uyap sisteminde mernis adresi ve kayıtlı başkaca hiçbir adresinin bulunmadığı için tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu bilirkişi raporunun ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ süresi dolduktan sonra 2 haftalık süre içerisinde cevap dilekçenizi ve delillerinizi ibraz etmeniz, HMK 139 maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız gerektiği, 10/06/2025 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, 2 haftalık süre içerisinde bilirkişi raporuna itiraz etmediğiniz takdirde daha sonra itiraz edemeyeceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.

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