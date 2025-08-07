İ L A N

IĞDIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2014/483

KARAR NO : 2018/338

Mahkememizin 2014/483 Esas sayılı dosya ile açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan 30/05/2018 tarihli yargılaması sonunda; Iğdır İli, Karakoyunlu İlçesi, ifrazdan önce 0 ada 2663 parsel ifraz sonrası 3162 olup, daha sonra yapılan 22/A kapsamında Ergenekon Mahallesi 101 ada 692 parsel nolu taşınmazın 219,12 m2lik kısmının kamulaştırma bedelinin 7.669,20-TL olarak tespitine, Kararın kesinleşmesi beklenmeksizin kamulaştırılan dava konusu Iğdır İli, Karakoyunlu İlçesi, ifrazdan önce 0 ada 2663 parsel ifraz sonrası 3162 olup, daha sonra yapılan 22/A kapsamında Ergenekon Mahallesi 101 ada 692 parsel nolu taşınmazın 219,12 m2lik tapu kayıdının iptali ile, yol olarak terkinine, Tespit edilen bedelden kamulaştırma bedeli olarak T.C. Ziraat Bankası Iğdır Şubesine yatırılan 7.669,20-TL kamulaştırma bedelinin 03/01/2015 tarihinden itibaren karar tarihi 30/05/2018 tarihine kadar yasal faiz ile birlikte kararın kesinleşmesi beklenilmeden davalı Kurban Dursun mirasçılarına 15/01/2018 tarihli bilirkişi ek raporundaki payları oranında ödenmesine karar verilmiş, ancak davalılardan 1312772...TC kimlik nolu Kurban ve Bahar oğlu 02/11/1974 doğumlu İbat DURGUN ile 7232510...TC kimlik nolu Kurban ve Bahar kızı 01/01/1965 doğumlu Nahide DURGUN yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamadığı ve gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçesinin taraflara tebliğ edilemediğinden, gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçesinin kendilerine tebliğ edilmesi gerektiğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davalıların gerekçeli kararın yapıldığı tarihi izleyen 7. günün bitiminden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf edebilecekleri ve davacı kurum vekilinin istinaf dilekçesine karşı 2 hafta içerisinde cevap verebilecekleri tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 31/07/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02273408