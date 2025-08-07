İ L A N

T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/290 Esas 04.08.2025

Konu : Gaiplik İlanı Hakkında

İ L A N

Davaya konu edilen İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Mirmiran ve Keresteci Ali Sokağında bulunan, 1394 ada, 11 parsel sayılı, 39,56 m² yüzölçümlü, ahşap ev vasıflı taşınmazın 3/4 hisse malikleri Sidori kızı Anto Kinore, Angeliko oğlu Petro, Angeliko kızları Katrina, Ksanula ve Andoniki ve 1/4 hisse malikleri Stavro kızı Yorgia Abagis, İstavri (karısı) kızı Androniki, İstavri oğulları Nikola, Haralambos ve Yorgi, İstavri kızı Marika isimli kişilerden haber alınamaması nedeniyle adı geçenin Gaipliğine ve taşınmazın bu şahıs adına olan tapu kayıdının iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenileni tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/290 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Mirmiran ve Keresteci Ali Sokağında bulunan, 1394 ada, 11 parsel sayılı, 39,56 m² yüzölçümlü, ahşap ev vasıflı taşınmazın 3/4 hisse malikleri Sidori kızı Anto Kinore, Angeliko oğlu Petro, Angeliko kızları Katrina, Ksanula ve Andoniki ve 1/4 hisse malikleri Stavro kızı Yorgia Abagis, İstavri (karısı) kızı Androniki, İstavri oğulları Nikola, Haralambos ve Yorgi, İstavri kızı Marika isimli kişilerin gaipliğine, bu şahıs adına olan tapu kaydının iptali ile hazine adına tesciline karar verileceği ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02273478