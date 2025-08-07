T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri: Rize İl, Derepazarı İlçe, TERSANE Mahalle/Köy, 111 Ada, 10 Parsel, Taşınmaz Rize İli Derepazarı İlçesi Tersane mahallesi 111 ada 10 parsel olarak tapuya kayıtlıdır. Tapu alanı 1839,17 m2 dir. Tapu kaydında Çalılık olarak kayıtlıdır. Parsel Derepazarı Belediye Başkanlığının dosyada yer alan 15.11.2023 tarih ve 7408 sayılı yazısına göre satışa konu parsel "İmar Planı" içinde yer almaktadır. Parsel imar planında "Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı" içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz araba yoluna cephesi bulunmamakta olup araba yoluna 30 metre mesafededir. Belediyenin ve kamunun tüm hizmetlerinden faydalanmaktadır. Zemin yapısı eğimli yapıya sahiptir. Zemin üzerinde çalılık bulunmaktadır. Ticari olarak gelişmemiş bölgede yer almaktadır. Taşınmaz Valilik Binasına yaklaşık 9.800,00 metre, Derepzarı Kaymakamlık binasın 1.200,00 metre, Karadeniz Sahil Yoluna 1.0000,00 metre mesafededir Yüzölçümü : 1.839,17 m2 Kıymeti : 3.745.883,50 TL KDV Oranı : %10