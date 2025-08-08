Haberler Resmi İlan Haberleri SOMA TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN;

Giriş Tarihi: 09.08.2025 00:00

İLANEN DUYURULUR

(Muhdesatın Sicilinden Terkini)

Manisa ili Soma İlçesi İstasyon Mahallesi 621 ada 7 parsel üzerinde muhdesat olarak bulunan ÜZERİNDEKİ EV HÜSEYİN KARACA'YA AİTTİR. Zemin de olmadığı 4502-346 Nolu LİHKAB bürosu tarafından 17/06/2025 tarihinde düzenlenen ve Manisa Kadastro Müdürlüğü tarafından 17/06/2025 tarih 2025/561 Fen Kayıt numarasıyla onaylanan tescil bildirimine istinaden, Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım gününde terkin edilecektir. Türk Medeni Kanunun 1019. Maddesi gereği tebliğ olunur.

