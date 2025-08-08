Giriş Tarihi: 08.08.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 07:54
T.C.
AKÇAABAT
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas: 2025/433,434,435,436,437,438,439,440,441,
442,443,444,445,446,447,448,449,450 03.08.2025
İLAN METNİ
Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların;
Mahkememizin 2025/433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450 Esas sayılı dosyalarında; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 10/03/2025 tarih 2016/47 Kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,
Kamulaştırma İşlemine Başlama Kararına istinaden 2942 Sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince kamulaştırılması zorunluluğu hâsıl olmuştur.
İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.
2025/433 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi :09/10/2025 Duruşma saati: 11:05
2025/442 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi :09/10/2025 Duruşma saati:11:05
2025/434 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 26/08/2025 Duruşma saati: 09:00
2025/436 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 26/08/2025 Duruşma saati: 09:10
2025/438 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 26/08/2025 Duruşma saati: 09:15
2025/444 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 26/08/2025 Duruşma saati: 09:05
2025/446 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 26/08/2025 Duruşma saati: 09:20
2025/448 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 26/08/2025 Duruşma saati: 09:25
2025/435 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 03/10/2025 Duruşma saati: 14:50
2025/437 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 03/10/2025 Duruşma saati: 14:30
2025/439Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 03/10/2025 Duruşma saati: 14:45
2025/443 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 03/10/2025 Duruşma saati: 14:35
2025/445 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 03/10/2025 Duruşma saati: 14:55
2025/447 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 03/10/2025 Duruşma saati: 14:40
2025/449 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 03/10/2025 Duruşma saati: 15:00
2025/440Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 09/10/2025 Duruşma saati: 11:15
2025/441 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 09/10/2025 Duruşma saati: 11:20
2025/450 Esas sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 09/10/2025 Duruşma saati: 11:25
|
Ada Parsel
|
Ada Parsel no
|
Kamulaştırılan alan
|
Taşınmazın Malikleri ve Esas Numarası
|
Trabzon ili Akçaabat İlçesi Doğanköy mahallesi
|
2971 ada 42 parsel
|
2.560,96 m² büyüklüğündeki taşınmazın 358,17 m²'lik kısmı
|
Ayşe Kandemir ve arkadaşları
(2025/433)
|
Trabzon İli Akçaabat İlçesi Doğanköy Mahallesi
|
2971 ada 41 parsel
|
4.996,24 m² büyüklüğündeki taşınmazın 266,24 m²'lik kısmı
|
Müteveffalar Ali KÖSTERELİ, Arslan TERZİ
(2025/442)
|
Trabzon İli Akçaabat İlçesi,
Doğanköy Mahallesi
|
2971 ada 34 parsel
|
738,86 m² büyüklüğündeki taşınmazın 402,42 m²'lik kısmı
|
Ali Yazıcı
Elmas Kandil
Emine Şahin
Esma Terzi
Famiş Küçükaslan
Nuriye Yazıcı
Ömer Yazıcı
Zeynep Altuntaş
Havva Sivil (ölü)
(2025/434 Esas)
|
Trabzon İli Akçaabat İlçesi, Doğanköy Mahallesi
|
2971 ada 44 parsel
|
2.401,02 m² büyüklüğündeki taşınmazın 396,47 m²'lik kısmı
|
Ali Atmaca
Enver Atmaca
Fatma Atmaca
Haci Atmaca
Kemal Atmaca
Muhterem Atmaca
Zeliha Atmaca
Avni Atmaca (ölü) (2025/436 Esas)
|
Trabzon İli Akçaabat İlçesi
Doğanköy Mahallesi
|
2971 ada 35 ve 36
parseler
|
-570,82 m² büyüklüğündeki 2971 ada 35 parsel sayılı taşınmazın tamamı,
-841,34 m² büyüklüğündeki 2971 ada 36 parsel sayılı taşınmazın 367,38 m²'lik kısmı
|
Hüseyin Şahin
Nevzat Şahin
(2025/438 Esas)
|
Trabzon İli Akçaabat İlçesi , Doğanköy Mahallesi
|
2971 ada 48 parsel
|
773,64 m² büyüklüğündeki taşınmazın 428,83 m²'lik kısmı
|
Şengül Aşik
Zehra Usta
(2025/444 Esas)
|
Trabzon İli Akçaabat İlçesi, Doğanköy Mahallesi
|
2973 ada 13 parsel
|
950,83 m² büyüklüğündeki taşınmazın 32,16 m²'lik kısmı
|
Havva Yazıcı
(2025/446 Esas)
|
Trabzon İli Akçaabat İlçesi, Doğanköy Mahallesi
|
2971 ada 49 parsel
|
1.318,51 m² büyüklüğündeki taşınmazın 453,86 m²'lik kısmı
|
Özcan Aşık
(2025/448 Esas)
|
Trabzon İli Akçaabat İlçesi, Doğanköy Mahallesi
|
2906 ada 76 parsel
|
567,62 m² büyüklüğündeki taşınmazın 117,21 m²'lik kısmı
|
Ali Terzi
Ayşe Kandemir
Ayşe Karacı
Derya Kotan
Hamit Terzi
Hüseyin Şahin
Muzaffer Terzi
Nevzat Şahin
(2025/435 Esas)
|
Trabzon İli Akçaabat İlçesi, Doğanköy Mahallesi
|
2971 ada 38 parsel
2971 ada 37 parsel
|
484,51 m²' büyüklüğündeki 38 parsel nolu taşınmazın tamamı
750,86 m² büyüklüğündeki 37 parsel nolu taşınmazın 253,35 m²'lik kısmı
|
Ali Terzi
Ayşe Kandemir
Ayşe Karacı
Derya Kotan
Hamit Terzi
Muzaffer Terzi
(2025/437 Esas)
|
Trabzon İli Akçaabat İlçesi
Doğanköy Mahallesi
|
2971 ada 46 parsel
|
4.112,58 m² büyüklüğündeki taşınmazın 2.063,34 m²'lik kısmı
|
Hatice Durmuş
Köksal Kandemir
Mehmet Kandemir
Salih Kandemir
(2025/439 esas )
|
Trabzon İli Akçaabat İlçesi,
Doğanköy Mahallesi
|
2970 ada 1 parsel
|
1.174,40 m² büyüklüğündeki taşınmazın 81,19 m²'lik kısmı
|
Adnan Kahveci
Gökhan Yazıcı
(2025/443)
|
Trabzon İli Akçaabat İlçesi, Doğanköy Mahallesi
|
2971 ada 39 parsel
2971 ada 40 parsel
|
442,34 m² büyüklüğündeki 39 parsel nolu taşınmazın tamamı
680,88 m² büyüklüğündeki 40 parsel nolu taşınmazın 257,21 m²'lik kısmı
|
Fahrettin Köstereli
(2025/445 esas)
|
Trabzon İli Akçaabat İlçesi,
Doğanköy Mahallesi
|
2971 ada 45 parsel
|
3,320,17 m² büyüklüğündeki taşınmazın 1.052,88 m²'lik kısmı
|
Hakan Atmaca
(2025/447 esas )
|
Trabzon İli Akçaabat İlçesi,
Doğanköy Mahallesi
|
2906 ada 77 parsel
|
2.750,26 m² büyüklüğündeki taşınmazın 1.371,88 m²'lik kısmı
|
Refik Civelek
(2025/449 esas )
|
Trabzon İli Akçaabat İlçesi
Doğanköy Mahallesi
|
2971 ada 47 parsel
|
1.594,89 m2 büyüklüğündeki taşınmazın 872,55 m2'lik kısmı
|
KÖKSAL KANDEMİR
SALİH KANDEMİR (2025/440 ESAS )
|
Trabzon İli Akçaabat İlçesi,
Doğanköy Mahallesi
|
2973 ada 14 parsel
|
1.246,80 m2 büyüklüğündeki taşınmazın 149,94 m2'lik kısmı
|
Hamdiye YAVRU
Ömer YAZICI
(2025/441 ESAS)
|
Trabzon İli Akçaabat İlçesi,
Doğanköy Mahallesi
|
2971 ada 43 parsel
|
2.421,04 m2 büyüklüğündeki taşınmazın 338,52 m2'lik kısmı
|
Muzaffer ATMACA
(2025/450 ESAS)
