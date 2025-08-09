Örnek No:54*

T.C.

BURSA

5. GENEL İCRA DAİRESİ

2025/236 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/236 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

07/08/2025

İrfan IŞIKLI İcra Müdür Yardımcısı 277351

(İİK m.114/4)