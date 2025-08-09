T.C. İSTANBUL 48. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/237 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalılar , ALİ ÖZPAMUK, FATMA BERBER, HÜSEYİN ÖZPAMUK, TURGUT BERBER arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davası nedeniyle;

Dava konusu Dava konusu İstanbul İli, Sarıyer ilçesi, Gümüşdere Mahallesi, 10652 ada, E:290, Y:323 parsel taşınmazın, 23/10/2024 tarih 5537-5484 sayılı Encümen kararı alındığı, 20/09/2024 tarih, 1644199-835 sayılı makam oluru ile kamu kararı alındığı, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik maddesine göre Kıymet Takdir Komisyonunca değer takdir edildiğini, taşınmazın tapu kütüğünde vakıf idaresi, haciz, ipotek vs gibi herhangi ayin hak ve mevcut ise kamulaştırmada bedele dönüşeceğine, Taşınmazın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tapuya tesciline karar verilmesinin temini için Hakimliğimizde dava açılmıştır.

Kamulaştırma Kanununun 8-10 maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyurulur.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/237 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.08.2025