ANKARA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLANEN TEBLİGAT

KONU: Beypazarı İlçesi, Yoğunpelit Mahallesi 150 ada 359 ila 370 nolu parsellere ait 41. Madde düzeltme işlemi.

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Yoğunpelit Mahallesi 150 ada 359 ila 370 numaralı parsellerde, 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca yapılan düzeltme işlemine ilişkin 25.06.2025 tarihli 3402-41/ek-1 düzenleme raporu düzenlenmiş olup, 150 ada 360, 361, 363, 365, 366, 367, 368, 369 ve 370 parsel maliklerine tebligatlar gerçekleştirilmiştir. Ancak, 150 ada 359 parsel maliği Hüseyin oğlu Hasan KARAKAYA, 150 ada 362 ve 364 nolu parsel maliği Hüseyin Kızı Fatma YÜCEL' e yönelik olarak Beypazarı Nüfus Müdürlüğünden alınan kayıtlar incelenmiş, adı geçen kişilere ait kimlik bilgilerine rastlanılamadığı tespit edilmiştir. Ayrıca kolluk kuvvetleri tarafından yapılan araştırma sonucunda da mirasçılarını gösterir herhangi bir belge sunulmadığından dolayı tebligat yapılamamıştır.

Bu doğrultuda yapılan teknik ölçüm ve düzeltme işlemleri sonucunda, Yoğunpelit Mahallesi 150 ada 359 numaralı parselin tapuda kayıtlı 1737,44 m² olan yüzölçümü 1792,20 m² olarak; 150 ada 362 numaralı parselin ise tapuda kayıtlı 1928,77 m² olan yüzölçümü 1832,72 m² olarak ve 150 ada 364 numaralı parselin ise tapuda kayıtlı 3738,54 m² olan yüzölçümü 3350,37 m² olarak düzeltilmiştir. Söz konusu düzeltme işlemine karşı, ilgililerin 30 gün içerisinde Beypazarı Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açma hakları bulunmakta olup, bu süre zarfında dava açılmadığı takdirde işlem kesinleşecektir. İşbu düzeltme işlemi, adı geçen kişilere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02274731