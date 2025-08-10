T.C. KULA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2025/362 Esas 29.07.2025

Karar No: 2025/359 Karar

HÜKÜM ÖZETİ İLAN METNİ

SANIK : MERYEM SAĞLAM, Sedat ve Necla kızı, 16/04/1982 İZMİR doğumlu, İZMİR, ÇEŞME, Dalyan mah/köy nüfusunda kayıtlı.SUÇ : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak

KARAR TARİHİ : 26/05/2025

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyadan 26/05/2025 tarihli verilen kararı ile yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı MERYEM SAĞLAM hakkında TCK'nın 191/1, 53/1 maddeleri gereğince cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de, Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi kararını Tebligat Kanunu'nun 35. Maddesine göre tebliğ edildiği ancak sanığın daha önce bu adresine tebliğ yapılmadığı anlaşıldığından tebliğ işleminin usulsüz olması nedeniyle sanık hakkında açılan kamu davasının DURMASINA ve Mahkememize ait dosyanın gereğinin yerine getirilmesi için Kula Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine yönelik karar verilmiştir. Mahkememizce gerekçeli kararın sanığın mernis adresine tebliğ için çıkartılan tebligatın iade edildiği, yapılan adres araştırmasında başkaca adres bulunmadığı ve dosyada sanığa daha önce yapılmış usulüne uygun herhangi bir tebligatta olmaması üzerine kararın sanığa tebliğ edilemediği anlaşıldığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince hükmün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince hüküm özetinin ülke çapında yayın yapan tirajı yüksek bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ve bu tarihden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya bulunduğu yargı merciiine verilecek bir dilekçe vermek suretiyle veya zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tutulmak suretiyle yapılacak başvuru ile istinaf yasa yolu açık olmak üzere yapılan karar verilmiş olup, yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ve yapılan masrafların sanıktan tahsil edileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 29/07/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02273486