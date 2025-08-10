Örnek No:55*

T.C.

MANİSA

İCRA DAİRESİ

2025/635 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/635 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, GÜZELKÖY Mahalle/Köy, ASMALIK Mevkii, 105 Ada, 22 Parsel, Taşınmaz Adresi : Güzelköy Mah. 105 Ada, 22 Parsel Şehzadeler / MANİSA Yüzölçümü : 3.956,72 m2 Kıymeti : 2.769.704,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2025 - 13:58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2025 - 13:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 13:58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 13:58

06/08/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02274207