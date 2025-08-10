İLAN

TÜRKELİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/416 Esas

DAVACI : NİMET KALKAN ve diğerleri

DAVALI : HAŞİM ÖZCAN ve diğerleri

DAVA : Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli)

CEVAP SÜRESİ : 2 HAFTA

DURUŞMA TARİHİ : 09.09.2025

DURUŞMA SAATİ : 10:00

Muris Hamza Özcan'a ait bulunan Sinop İli Türkeli İlçesi Hamamlı Köyü 121 ada 14-52-67-74 parseller, 126 8-9 parsellerde bulunan çeşitli gayrimenkullerdeki ortaklığın taşınmazların satışı suretiyle giderilmesi talebini içerir Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasında;

Davalı Songül Aksoy'a mahkememizce dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: Dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz ve varsa ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine 2 hafta içinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız HMK 122, 127, 128 ilanen tebliğ olunur.

Duruşmanın 09.09.2025 günü saat 10:00'a bırakılmasına karar verilmiştir.

İşbu yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta sonra yapılmış sayılacağı İLAN OLUNUR.18/07/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02274475