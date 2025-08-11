T.C.

ADANA

10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/844 Esas 01.07.2025

Konu : İlan Metni

İ L A N

Davacılar; CEM ÇAKIR, RAZİYE ÇAKIR ile Davalılar; HATİCE ALTIOĞLU, MAKBULE KARAYEL, SULTAN ÇAKIR arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen tebliğ yapılacak bir adresi tespit edilemeyen davalı HATİCE ALTIOĞLU (T.C.K.No: 15859255280, İzzet kızı, 1938 doğumlu)'na ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla; dava konusu Adana İli, Yüreğir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 10824 Ada, 48 Parselde kayıtlı arsa nitelikli taşınmazdaki ortaklığın satış sureti ile giderilmesini talep edilmiş olup, dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesini sunması ve duruşmanın atılı olduğu 09/12/2025 günü saat 09:15'de duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyabında duruşma yapılarak karar verilebileceği hususları davetiye yerine geçerli olmak üzere davalı HATİCE ALTIOĞLU 'na ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02274407