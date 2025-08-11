Giriş Tarihi: 12.08.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 00:15
Örnek No:55*
T.C.
ERDEK
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/2 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
|
1 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, 1343 Parsel
Adresi : Yukarıyapıcı Mahallesi 1343 Parsel Erdek / BALIKESİR
Yüzölçümü : 5.000,00 m2
Kıymeti : 5.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 10:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 10:38
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 10:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 10:38
|
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, 1386 Parsel
Yüzölçümü : 4.375,00 m2
Kıymeti : 4.182.500,00 TL
KDV Oranı : %10
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 11:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 11:38
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 11:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 11:38
|
3 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, 1430 Parsel
Yüzölçümü : 777,00 m2
Kıymeti : 582.750,00 TL
KDV Oranı : %10
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 13:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 13:44
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 13:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 13:44
|
4 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, 40 Parsel
Yüzölçümü : 3.000,00 m2
Kıymeti : 1.080.000,00 TL
KDV Oranı : %10
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 14:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 14:44
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 14:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 14:44
|
5 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, 627 Parsel
Yüzölçümü : 2.233,00 m2
Kıymeti : 669.900,00 TL
KDV Oranı : %10
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 10:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 10:22
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 10:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 10:22
|
6 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, 719 Parsel
Yüzölçümü : 836,00 m2
Kıymeti : 1.254.000,00 TL
KDV Oranı : %10
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 11:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 11:22
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 11:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 11:22
|
7 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, 767 Parsel
Yüzölçümü : 354,00 m2
Kıymeti : 831.900,00 TL
KDV Oranı : %10
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 12:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 12:22
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 12:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 12:22
|
8 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, 786 Parsel
Yüzölçümü : 569,00 m2
Kıymeti : 369.850,00 TL
KDV Oranı : %10
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 13:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 13:36
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 13:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 13:36
|
9 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, 103 Ada, 85 Parsel
Yüzölçümü : 2.106,85 m2
Kıymeti : 4.424.385,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Kyzikos Antik Kenti 1.derecede Arkeolojik Sit alanıdır.
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 14:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 14:36
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 14:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 14:36
|
10 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, 107 Ada, 36 Parsel
Yüzölçümü : 2.905,54 m2
Kıymeti : 7.263.850,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Kyzikos Antik Kenti 1.derecede Arkeolojik Sit alanıdır.
Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : M:1511 M2 MAHALİ ÜZERİNDE TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 10:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 10:09
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 10:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 10:09
07/08/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02275945