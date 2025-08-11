Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. ERDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ERDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ERDEK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, 1343 Parsel

Adresi : Yukarıyapıcı Mahallesi 1343 Parsel Erdek / BALIKESİR

Yüzölçümü : 5.000,00 m2

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 10:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 10:38

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 10:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 10:38

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, 1386 Parsel

Yüzölçümü : 4.375,00 m2

Kıymeti : 4.182.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 11:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 11:38

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 11:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 11:38

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, 1430 Parsel

Yüzölçümü : 777,00 m2

Kıymeti : 582.750,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 13:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 13:44

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 13:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 13:44

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, 40 Parsel

Yüzölçümü : 3.000,00 m2

Kıymeti : 1.080.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 14:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 14:44

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 14:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 14:44

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, 627 Parsel

Yüzölçümü : 2.233,00 m2

Kıymeti : 669.900,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 10:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 10:22

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 10:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 10:22

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, 719 Parsel

Yüzölçümü : 836,00 m2

Kıymeti : 1.254.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 11:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 11:22

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 11:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 11:22

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, 767 Parsel

Yüzölçümü : 354,00 m2

Kıymeti : 831.900,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 12:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 12:22

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 12:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 12:22

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, 786 Parsel

Yüzölçümü : 569,00 m2

Kıymeti : 369.850,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 13:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 13:36

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 13:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 13:36

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, 103 Ada, 85 Parsel

Yüzölçümü : 2.106,85 m2

Kıymeti : 4.424.385,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kyzikos Antik Kenti 1.derecede Arkeolojik Sit alanıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 14:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 14:36

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 14:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 14:36

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, 107 Ada, 36 Parsel

Yüzölçümü : 2.905,54 m2

Kıymeti : 7.263.850,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kyzikos Antik Kenti 1.derecede Arkeolojik Sit alanıdır.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : M:1511 M2 MAHALİ ÜZERİNDE TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 10:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 10:09

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 10:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 10:09

07/08/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02275945

