İLAN

GAZİANTEP

7. AİLE MAHKEMESİ

2024/881 Esas

Davacı , MEHMET ALİ ÇELİK ile Davalı , SONGÜL ÇELİK arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde; tarafların Vaud Kantonu Lozan Bölge Mahkemesi'nin (Hukuk Mahkemesi) 09 Nisan 2021 tarihli kararı ile boşandıklarını, mahkemenin kararının 14 Mayıs 2021 tarihinde kesinleştiğini, tarafların boşanma ilamının tenfizini ve tanınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı - SONGÜL ÇELİK - 42595199318 - T.C. Kimlik Numaralı, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu davalıya tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

HMK'nın 122 md. gereğince tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap verilebileceği bu süre içinde cevap verilmediğinde HMK'nın 128 md. gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, tensip tutanağında belirtilen hususları yerine getirmediğinizde bu eksikliklerin HMK 140-5 md. gereğince ancak ön inceleme aşamasında tamamlayabileceğiniz, aksi takdirde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağı, duruşmasının 21/10/2025 günü saat 09:00'a bırakılmasına karar verildiği hususu tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

