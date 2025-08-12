Örnek No:55*

T.C.

KONYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/114 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/114 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, ŞATIR Mahalle/Köy, 6659 Ada, 10 Parsel, sayılı tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır. Adresi : Şatır Mahallesi İki Han Arası Mevkii Karatay / KONYA Yüzölçümü : 12.110,40 m2 Arsa Payı : Tam İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım planında tarım alanı ve sulama alanına isabet etmektedir. Arazi toplulaştırması uygulaması görmüş toplulaştırma parselidir. Kıymeti : 6.000.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 10:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 10:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 10:32

07/08/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

