T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Taşınmazın Tapu Kaydı : İstanbul ili, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 2105 ada 1 parsel sayılı 8.648,30m2 miktarlı kat mülkiyetli "Sekseniki Dükkanlı Kargir İş Yeri" vasıflı taşınmazda 44/3240 arsa paylı 1.Blok (5) bağımsız bölüm numaralı bodrumu olan iki katlı dükkanın tamamı satışa konudur. Adresi : Mahmutbey Mahallesi, 2455. Sokak, İstoç Sitesi, No:9-11, Bağcılar/ İstanbul Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 2105 ada 1 parsel sayılı 8.648,30m2 miktarlı kat mülkiyetli "Sekseniki Dükkanlı Kargir İş Yeri" vasıflı taşınmazda 44/3240 arsa paylı 1.Blok (5) bağımsız bölüm numaralı bodrumu olan iki katlı dükkanın tamamının tamamı niteliğindedir. Taşınmaz açık adres olarak; Mahmutbey Mahallesi, 2455. Sokak, İstoç Sitesi, No:9-11, Bağcılar/ İstanbul adresinde konumludur. Bodrum kat+ zemin kat+ 1 Normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, bina girişi zemin katta bulunan, 19 bağımsız bölümlü, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut ana binanın 1.katında yer alan 5 bağımsız bölüm numaralı daire; tapu müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine göre bina girişine göre sağdan 3. cephede, bodrum katı depo, zemin katı showroom, 1.katı ofis mahallerinden ibaret kapalı alanları itibari ile projesine göre iç ölçüleri bodrum katı 36,00m2 net, 42,00m2 brüt, zemin katı 36,00m2 net, 42,00m2 brüt, 1.katı 45,00m2 net, 52,00m2 brüt olmak üzere toplamda 136,00m2 alana sahip, mahallinde bodrum katı 38,00m2 net, 44,00m2 brüt, zemin katı 38,00m2 net, 44,00m2 brüt, 1.katı 48,00m2 net, 55,00m2 brüt olmak üzere toplamda 143,00m2 alana sahip depo alanında zeminler şap beton, diğer katlarda laminat parke, duvarlar saten boyalıdır. Pencereler, dükkan giriş kapısı ve vitrinler alüminyum doğrama çerçeveli camdır. Taşınmaz mahallinde 6 nolu dükkan ile orta duvarlar kaldırılarak birlikte kullanılmaktadır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. Taşınmazın Son İmar Durumu : Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/12/2024 tarih, 4190947 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz 07/11/2010 tarihli, 1/1000 ölçekli İstoç Uygulama İmar Planında TAKS: 0,40, KAKS: 1,00, Toptan Ticaret Alanı (TT) kalmakla bilgisi alınmıştır. Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.) Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Beyan Yönetim Planı Değişikliği 05/03/2014 Beyan(AT)Yönetim Planı 31/12/1998-18640 Kıymeti : 16.000.000,00 TL KDV Oranı : %20